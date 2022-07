A seleção feminina francesa bateu os Países Baixos, com um golo no prolongamento, e marcou encontro com a Alemanha, nas meias-finais do Campeonato da Europa que está a decorrer em Inglaterra.

O último jogo dos quartos de final ficou marcado pelo equilíbrio entre os dois candidatos, com oportunidades nas duas balizas, mas com um nulo que se manteve até ao final do tempo regulamentar e que se prolongou até ao minuto 102.

Foi nessa altura que Kadidiatou Diani sofreu uma falta na área e, dessa forma, permitiu que Eve Périsset, reforço do Chelsea, converter o respetivo penálti que qualificou, pela primeira vez, as francesas para as meias-finais e que deixou as campeões europeias em título, provenientes do grupo de Portugal, pelo caminho.

O quadro das meias-finais ficou, assim, completo, com a França a defrontar a Alemanha na próxima quarta-feira, um dia depois do embate entre a Inglaterra e a Suécia, a outra equipa que também veio do grupo da seleção portuguesa.

Programa das meias-finais

Inglaterra - Suécia, em Sheffield, terça-feira (20h00)

Alemanha - França, em Milton Keynes, quarta-feira (20h00)