Serge Gnabry está totalmente recuperado dos problemas físicos manifestados no decorrer do jogo inaugural frente à França e está à disposição de Joachim Löw para o jogo deste sábado frente a Portugal. O selecionador alemão contou, assim, com um total de 24 jogadores disponíveis, numa sessão que começou com uma longa palestra feita ao som de uma estridente música de um autocarro de adeptos que passou próximo do campo de treinos.

O último treino antes do jogo com Portugal ficou marcado precisamente por esse pormenor que, apesar de tudo, parece não ter perturbado o treinador alemão. Joachim Löw reuniu os jogadores no centro do relvado para uma longa conversa, precisamente no momento em que o tal autocarro, supostamente aberto, passava junto ao campo de treinos.

O volume do som foi subindo, mas o selecionador nunca deixou de falar, com os jogadores a desviarem o olhar, perante o inesperado «barulho», mas sem perder o foco nas palavras do técnico.

Com a integração de Gnabry, Löw contou com 24 jogadores, ficando apenas de fora o lateral Lukas Klostermann, afastado por duas semanas devido a uma pequena rotura muscular, e o médio Jonas Hofmann que, a recuperar de uma lesão no joelho, treinou à parte dos companheiros.