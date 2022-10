Rui Jorge, selecionador de Sub-21, considera «prematuro» fazer, desde já, uma avaliação aos adversários na fase final do Euro2023, depois do sorteio, realizado esta terça-feira, ter colocado no caminho de Portugal a Geórgia, Países Baixos e Bélgica.

«Qualquer reação que tenhamos agora é prematura, porque ainda não avaliámos as equipas adversárias. Conhecemos a Geórgia porque fizemos um jogo contra eles. Temos três vencedores de grupo, nenhum perdeu qualquer jogo. Acho que vai ser um bom grupo e vamos estar a bom nível», afirmou o selecionador, em declarações à plataforma da FPF, logo após o sorteio.

Portugal, vice-campeão da Europa, vai estrear-se a 21 de junho de 2023, na Roménia, frente à Geórgia. Rui Jorge promete «motivação». «A nossa motivação é representar bem o país e a realidade do jogador português. Vamos tentar ir para o Campeonato da Europa e conseguir boas exibições, e os resultados aparecerão se fizermos isso bem», destacou ainda.