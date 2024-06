Os polícias da Polícia de Segurança Pública (PSP) destacados na Alemanha para reforçar o policiamento do Euro 2024 detiveram cinco carteiristas nos últimos dias.

No passado dia 18 de junho, os polícias portugueses que se encontravam em Leipzig, detiveram, em flagrante delito, um homem por ter furtado uma carteira a um turista da Chéquia.

Três dias depois, em Dusseldorf, os mesmos polícias detiveram três mulheres por terem furtado uma carteira a um turista neerlandês.

Os polícias da PSP detiveram outro homem, no passado domingo, por ter furtado uma carteira a uma turista turca no interior de um comboio.

A PSP enviou 16 polícias para a Alemanha no âmbito da cooperação bilateral com aquele país, onde vão permanecer até ao final do Euro 2024, para reforço «em matéria de controlo de fronteiras, segurança de grandes eventos, prevenção e investigação criminal».