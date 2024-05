A ministra do Interior alemã confirmou, esta terça-feira, que vai existir um forte dispositivo de segurança durante a realização do Euro2024, no país.

Nancy Faeser garantiu que as forças de segurança estão preparadas para todo o tipo de ameaças, que vão desde crimes comuns até crimes de violência e atentados terroristas.

«Estamos a preparar-nos com todos os órgãos de segurança para lidar com todos os tipos de ameaças. A polícia terá grande presença em todos os locais e onde houver movimento de adeptos», explicou a ministra.

A organização do evento espera que vários milhões de pessoas se desloquem até à Alemanha para assistirem ao torneio, que se realiza entre os dias 14 de junho e 14 de julho.

Recordar que Portugal integra o Grupo F, juntamente com a Chéquia, a Turquia e a Geórgia.