Um, dois, três, quatro, cinco... ao número 20 paramos de contar os passos desde que saímos do carro.



Estamos junto ao hotel que vai receber Portugal e com excepção a uma bandeira com as cores nacionais e uma faixa que circunda a parte da frente do edifício, nem parece que daqui a dois dias vai chegar a seleção nacional para disputar o Euro 2024.



A chuva há muito que deu tréguas e decidimos caminhar. Há um parque infantil em frente ao hotel Klosterpforte e vemos várias pessoas a passear descontraidamente assim como a andar de bicicleta. Está, portanto, tudo calmo e tranquilo como é normal na região quando esta não é, de quando em vez, invadida pela «loucura» do futebol.



Continuamos a andar sem sermos abordados por nenhum segurança ou staff da unidade hoteleira e quando damos por nós, já estamos dentro do hotel junto aos dois campos onde Portugal vai treinar. Aí sim, é visível que já está tudo decorado e preparado para receber a seleção nacional.



Afastamo-nos a passo lento sem tirar os olhos dos relvados, onde cabem os sonhos de uma nação inteira. Ouve-se o canto dos passáros, mas não será por muito tempo: Portugal tem chegada prevista para o final da tarde de quinta-feira e vai ser recebido por milhares de pessoas.



A calma antes da tempestade, no fundo.



«Bilhetes do Euro» é um espaço de crónica do jornalista Vítor Maia, enviado especial do Maisfutebol ao Euro 2024.