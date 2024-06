No penúltimo teste antes do Europeu, a Chéquia goleou Malta, por 7-1. Numa partida realizada em Grödig, na Áustria, na tarde desta sexta-feira, David Jurásek foi titular e disputou 63 minutos.

O defesa do Benfica contribuiu para a goleada, marcando aos 48m, depois de Antonin Barak e Mojmir Chytil terem inaugurado o marcador, aos 6 e 44 minutos, respetivamente.

Numa tarde prolífera – à atenção de Portugal – Chytil bisou, aos 57m.

Na única resposta, os visitantes reduziram por Mbong (4-1), aos 59m, assistido por Zach Muscat, do Farense.

🇨🇿 Česko-Malta 7:1 (1:0) 🇲🇹 🔴 3-1-4-2 🔵 spolupráce Chytil+Coufal = 2+2 🔴 Zima: vysoká úspěšnost v soubojích, nižší v rozehrávce 🔵 Chorý: 4 útočné fauly 🔴 M. Jurásek: 1+1 🔵 Šulc vymyslel 4 tutovky 🔴 všichni žolíci super 🔵 fajn, ale nepřeceňovat, je to pořád jenom Malta... pic.twitter.com/PmUJ2wpIdA — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) June 7, 2024

Na reta final do encontro, Ondrej Lingr ampliou a contagem, aos 71m. Pouco depois, aos 85m, foi a vez de Matej Jurásek se juntar aos marcadores.

Por fim, Vaclav Cerny selou a goleada, ao cabo de 89 minutos.

Ora, este adversário de Portugal no Euro 2024 irá realizar o último particular na tarde de segunda-feira, diante da Macedónia do Norte (17h).

Depois, a Chéquia viajará para a Alemanha, a fim de integrar o Grupo F do Europeu, com Portugal, Geórgia e Turquia. A estreia dos checos está agendada para a noite de 18 de junho, ante Portugal.

Quanto a Jurásek, o defesa, que esta tarde alinhou como ala, terá no Europeu a oportunidade ideal para se valorizar, depois de dividir esta época entre Benfica e Hoffenheim.