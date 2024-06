Cristiano Ronaldo foi tema de conversa na conferência de imprensa deste sábado da seleção da Chéquia, primeiro adversário de Portugal no Euro 2024.

O avançado Mojmir Chytil reconheceu que a seleção portuguesa «está recheada de estrelas», mas quanto ao debate entre Ronaldo e Lionel Messi, mostrou que tem bem vincada a preferência.

«Sempre estive entre aqueles que são pró-Messi. Ronaldo teve uma carreira excecional, é um dos melhores de todos os tempos, estou ansioso pelo jogo e que lhes possamos dar um gostinho amargo», disse o avançado checo.

Por outro lado, o compatriota David Zima deixou rasgados elogios ao capitão da equipa das Quinas.

«CR7 é o melhor futebolista do mundo e isso ainda hoje é verdade», disse o defesa do Slavia Praga, que destacou Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou Rafael Leão como alguns dos jogadores portugueses que entrariam no 11 titular da Chéquia.

«Acreditamos em nós mesmos, queremos muito vencer este jogo, embora o empate também possa vir a ser aceitável», reconheceu.

Portugal estreia-se no Euro 2024 na terça-feira, em Leipzig, perante a Chéquia, na jornada de abertura do Grupo F, às 20h00.