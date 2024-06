O selecionador da Croácia perspetiva o particular com Portugal como um «teste excelente» para ultimar a preparação do Euro 2024. Para Zlatko Delic, o facto de integrar o grupo «mais difícil», e de se estrear ante a Espanha, o jogo com Portugal será o ideal para avaliar o momento dos seus pupilos.

«Os perfis das equipas são diferentes, mas Portugal tem jogadores de topo e foi uma boa escolha para nós», explicou.

Em sentido idêntico, o médio Marcelo Brozovic, colega de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, salientou a transição geracional na seleção croata.

«Portugal é uma boa ante-estreia para o Euro 2024. Fiz um grande número de jogos esta época, quase 50, e sinto-me bem. Os jogadores jovens entraram muito bem, jogaram muito bem contra a Macedónia do Norte. Os mais velhos são os líderes e servem para os ajudar. Mas estão a trabalhar muito bem e no futuro serão as estrelas», disse.

Aos 31 anos, Brozovic é um dos resistentes das campanhas no Mundial de 2018 e no Europeu de 2016.

Croácia e Portugal medem forças no Jamor na tarde deste sábado (17h45). A arbitragem será do alemão Harm Osmers.

No Euro 2024, a Croácia integrará o Grupo B, na companhia de Espanha, Itália e Albânia.