À semelhança do que aconteceu com Gonçalo Ramos depois do jogo com a Turquia, também Álvaro Morta foi vítima de uma entrada de um elemento de segurança do Euro 2024. Após o triunfo sobre a França, o capitão da seleção espanhola foi atingido por um «steward», que tentava evitar uma invasão de campo, tendo ficado com muitas queixas na zona do tornozelo.

Já esta manhã, à saída do hotel em Munique, Morata foi questionado sobre o seu estado físico e respondeu em tom bem-humorado: «Cartão amarelo e pronto», atirou o avançado, que garantiu estar «bem».