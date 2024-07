Bernado Silva analisou a derrota diante da França, nas grandes penalidades, nesta sexta-feira, à CNN Portugal. Disse estar ao lado de João Félix, que foi o único a falhar o penálti.

«Vitória injusta? A impressão com que fico é que sim, mas o futebol é assim. Nestas grandes competições, eu disse ontem na conferência de imprensa. Nestas competições curtas, 90 minutos, 120, penáltis. Nem sempre ganham as melhores equipas, as que jogam melhor. Da mesma forma que foi cruel para a Eslovénia nos Oitavos, foi cruel para nós. Seguimos em frente, é uma lição. É tentar melhorar para o seguinte. Agora é difícil analisar, mas é uma aprendizagem.»

«Futuro? O que se faz agora é manter o grupo coeso, porque nós trabalhamos muito, jogadores, staff... A união que se conseguiu manter neste balneário, apesar de algumas críticas. Conseguimos manter o balneário sempre com um espírito muito bom. Isso é único. Nestes momentos é que se veem as grandes equipas.»

«[Emoções de João Félix]. Eu passei por isso há pouco tempo, só falha quem vai lá bater. O facto dele assumir a responsabilidade e ter carregado esse peso de marcar um penálti, sabemos o quão dificil é. Todos sentimos a pressão e estamos todos com ele.»