Espanha e Inglaterra disputam o tão desejado troféu Henri Delaunay, dado ao vencedor do Euro 2024. Na véspera do grande dia, houve lugar a antevisão por parte dos responsáveis das duas comitivas. Do lado espanhol, Luis de la Fuente e Jesus Navas falaram à imprensa.

O selecionador mostrou-se confiante, mas lembrou que Espanha é composta por jogadores jovens. «Eles estão tranquilos e orgulhosos por poderem disputar uma final. Muitos dos nossos jogadores já jogaram finais, mas poucos jogadores jogaram uma final de um Campeonato da Europa. E eles dizem que a experiência é totalmente diferente. É a alegria de desfrutar de uma recordação para toda a vida, independentemente do que aconteça depois. Peço-lhes que desfrutem deste momento», começou por dizer.

«O jogo de amanhã é uma final, muito difícil e complicada. Somos ambas grandes equipas, as melhores. É por isso que estamos na final. Temos de ser simples para que as pessoas compreendam que, nestes jogos, tudo se decide por pormenores. Neste momento, estamos num momento excecional para disputar uma final», continuou de la Fuente.

«Futuro é este momento. Não há futuro. O futuro é pensar em chegar bem ao dia de amanhã. Orgulho-me de ver o processo que seguimos para chegar aqui. Ninguém deu nada de graça a esta equipa e temos o direito de nos sentirmos muito orgulhosos. Há um presente e um grande futuro. Ver um país empenhado nesta seleção é uma coisa maravilhosa», terminou o selecionador espanhol.

Jesus Navas, o mais velho da comitiva e um dos capitães, confirmou que este é o último jogo da sua carreira internacional e comparou esta seleção àquela que ganhou três torneios internacionais: «Espero que volte a acontecer. Naqueles anos éramos uma equipa coesa e isso nota-se. Aqui é a mesma coisa, há um grupo incrível. Estou feliz por tudo o que nos está a acontecer. Sabemos que estamos todos muito entusiasmados e espero que consigamos.»