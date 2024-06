Uma tarde alucinante e uma noite aborrecida desvendaram mais três seleções qualificadas para os «oitavos» do Euro 2024.

Depois de França e Países Baixos verem carimbada a qualificação para a fase a eliminar na noite de segunda-feira, a surpreendente Áustria tomou de «assalto» a liderança do Grupo D.

Além de derrotarem a seleção neerlandesa (2-3), os austríacos beneficiaram do empate entre franceses e polacos (1-1).

Horas mais tarde, Dinamarca e Eslovénia garantiram a qualificação para os «oitavos», juntando-se à Inglaterra, líder do Grupo D.

No total, 11 seleções já garantiram a passagem à primeira eliminatória. A saber: Alemanha e Suíça (A); Espanha e Itália (B); Inglaterra, Dinamarca e Eslovénia (C); Áustria, França e Países Baixos (D); Portugal (F).

Em fila de espera estão Hungria (A) e todas as equipas do Grupo E – Roménia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia – empatadas a três pontos. Um empate valerá a qualificação do terceiro colocado neste grupo.

A inédita qualificação da Eslovénia – que empatou a zeros com a Inglaterra – consumou a eliminação da Croácia. Assim, Modric e companhia juntam-se a Polónia, Escócia, Albânia e Sérvia.

Olhando ao quadro de jogos nos oitavos de final, a Alemanha medirá forças com a Dinamarca, enquanto a Suíça jogará ante a Itália. Por isso, Inglaterra, Áustria, França e Portugal aguardam por adversários.

Na noite desta quarta-feira, os jogos do Grupo F – Chéquia-Turquia e Geórgia-Portugal – decidirão a última vaga dos melhores terceiros classificados.