Com o fim do Grupo C, terminou também oficialmente a participação da Croácia no Euro 2024.

A seleção dos Balcãs tinha ainda uma pequena possibilidade de continuar em prova - apurando-se como um dos quatro melhores terceiros classificados - mas os resultados do Dinamarca-Sérvia (0-0) e do Inglaterra-Eslovénia (0-0) acabaram com quaisquer esperanças da seleção de Modric e companhia.

Assim, reduzem-se a dois os possíveis adversários de Portugal nos oitavos de final: a Hungria e a Eslovénia, que terminou o Grupo C no 3.º lugar atrás de Inglaterra (1.º) e Dinamarca (2.º).

Refira-se que a Hungria (Grupo A) ainda não está apurada para a próxima fase, mas a seleção magiar aparece no caminho de Portugal em quatro de cinco cenários possíveis.

Hungria contra Portugal se...

Melhores terceiros saírem dos grupos

- A/C/D/E

- A/C/D/F

- A/C/E/F

- A/D/E/F

Eslovénia contra Portugal se...

Melhores terceiros saírem dos grupos

- C/D/E/F