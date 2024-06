A Croácia empatou com a Itália, na noite desta segunda-feira, em Leipzig, por 1-1, num grande espetáculo de futebol. Luka Modric foi a grande figura do encontro, ao passar de vilão a herói em 30 segundos. O golo do médio do Real Madrid trocou as voltas ao Grupo B mas um golo de Zaccagni, aos 90+7', deu o apuramento para os oitavos-de-final à Itália. A Croácia fica virtualmente fora do Euro.

A Croácia partia para este jogo sabendo que existiam três terceiros classificados com três pontos. Se quisesse continuar na competição, uma vitória seria essencial para Dalic e companhia. A Itália precisava apenas de um empate para assegurar o segundo lugar.

Houve várias mexidas de parte a parte, com a Croácia a promover quatro alterações no onze inicial. Já a Itália fez menos uma, mantendo quase intocável a defesa e o meio-campo, mas com uma cara nova no ataque.

A Itália, de Luciano Spalletti, surpreendeu no que toca à formação tática. Enquanto a UEFA apresentava um 4-2-3-1, acabou por jogar pela primeira vez neste Europeu com um 5-3-2. Di Lorenzo e Dimarco nas alas, Darmian ‘intrometeu-se’ na dupla de centrais habitual e Retegui joga ao lado de Raspadori na frente. Do lado da Croácia, a grande surpresa foi a inclusão de Mario Pasalic (médio-centro) como extremo-esquerdo.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

O jogo começou com um grande lance de Luka Sucic, médio do Salzburgo que se destacou na segunda jornada e saltou para o onze inicial. Sucic rematou forte, a mais de 25 metros de distância, com Gigi Donnarumma a voar para desviar a bola para canto.

A Itália começava a ganhar metros e Matteo Retegui surgia como a principal ameaça para a defesa da Croácia. De cabeça, ou através de desmarcações rápidas, o avançado do Génova destacava-se. À passagem da meia-hora, Domink Livakovic respondia a Donnarumma com uma defesa excelente. Darmian surgiu na cara do guardião e atirou um cabeceamento com selo de golo. Livakovic, do Fenerbahçe, defendeu para canto com muita mestria.

Ao intervalo, ambos os treinadores fizeram uma alteração. Dalic apercebeu-se da inadequação de Pasalic à posição de extremo-esquerdo e tirou-o da partida. Entrou um dos heróis da última jornada – Ante Budimir, enquanto Kramaric ficou em campo. Pellegrini saiu do lado italiano, com Frattesi como médio-interior direito.

Um dos grandes momentos da partida chegou aos 54 minutos. Frattesi, recém-entrado, concede grande penalidade por mão ao desviar um cruzamento de Kramaric. Modric, experientíssimo, falhou no duelo com Donnarumma. O italiano adivinhou o lado do remate.

No entanto, 30 segundos depois, Modric redimiu-se. Num grande momento de futebol, Donnarumma evita um remate de Budimir, após grande cruzamento de Sucic, mas não chegou a tempo da recarga de Modric, que chorou nos festejos. Tornou-se o mais velho de sempre a marcar no Euro, aos 38 anos e 289 dias.

Deu a sensação que a Itália acordou tarde demais para o jogo. Spalletti lançou Gianluca Scamacca, Federico Chiesa, Fagioli e Zaccagni, mas parecia incapaz de marcar. A melhor chance surgiu após um cruzamento de Chiesa, que Scamacca não chegou por centímetros. Porém, o jogo não tinha acabado. Mattia Zaccagni apareceu sozinho dentro da área e atirou para dentro da baliza de Livakovic. Nota para a assistência de Calafiori. Seguiu-se uma festa italiana tremenda e uma desilusão croata ainda maior.

A Itália joga com a Suíça, a segunda classificada do Grupo A, nos oitavos-de-final. Soma quatro pontos, enquanto a Croácia tem apenas dois e muito dificilmente será um dos terceiros classificados que conseguem o bilhete para a próxima fase. Zlatko Dalic fica à espera dos resultados finais do Grupo C e F para saber se volta para os Balcãs.

A figura: Luka Modric

Este deverá ter sido o último jogo de Luka Modric em Europeus. Quebrou o recorde de jogador mais velho de sempre a marcar em fases finais e deu tudo pela sua equipa, apesar de estar longe do nível que apresentou noutras temporadas. Saiu de campo aos 80', antes da hecatombe. Chegou ainda aos 13 jogos em fases de grupos de Europeus, marca que só Pepe e Cristiano Ronaldo atingiram. Baixa-se a cortina para o Bola de Ouro de 2018, na fase final da sua carreira.

O momento do jogo: Golo de Mattia Zaccagni

Aos 29 anos, Zaccagni alcançou o ponto mais alto da carreira. O jogador da Lazio chegou tarde à seleção italiana e chegou tarde também ao primeiro golo, mas no momento certo. O relógio já contava com mais de 90+7 minutos quando Zaccagni chegou ao golo da vitória, surgindo bem em zona de finalização. Os croatas desabaram depois deste tento e os italianos suspiraram de alívio.