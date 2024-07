Artur Soares Dias – e a respetiva equipa – não arbitrará nos quartos de final do Euro 2024, que decorrem entre sexta-feira e sábado. Apesar dos elogios recebidos, a comitiva portuguesa aguardará por nova oportunidade nas meias-finais.

No segundo dia da eliminatória, o italiano Daniele Orsato – acompanhado pelos compatriotas Ciro Carbone, Alessandro Giallatini e Massimiliano Irrati (VAR), além do alemão Daniel Siebert (4.º árbitro) – estará ao leme do Inglaterra-Suíça, agendado para as 17h. Este encontro será disputado em Düsseldorf.

Importa recordar que Daniele Orsato esteve ao leme do Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final.

Horas mais tarde, às 20h, Países Baixos e Turquia medem forças no Olímpico de Berlim, o palco da final. Responsável pelo encontro estará o francês Clément Turpin, auxiliado pelos compatriotas Nicolas Danos, Benjamin Pages e Jérôme Brisard (VAR), além do alemão Felix Zxwayer (4.º árbitro).

De recordar que no Portugal-França estará o inglês Michael Oliver, acompanhado pelos compatriotas Stuart Burt e Dan Cook. O quarto árbitro será o polaco Szymon Marciniak, enquanto no VAR estará o neerlandês Pol van Boekel. O jogo está agendado para as 20h de sexta-feira, em Hamburgo.

Por fim, no Espanha-Alemanha, agendado para as 17h de sexta-feira, em Estugarda, o árbitro será outro inglês, Anthony Taylor. Dois auxiliares e o responsável do VAR também são ingleses, enquanto o quarto árbitro é eslovaco.