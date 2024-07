As lágrimas, a ansiedade e demais emoções fortes não impedem Dolores Aveiro de continuar a acompanhar a Seleção Nacional no Euro 2024. Na noite desta sexta-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo estará em Hamburgo para assistir à partida com França, a contar para os quartos de final.

Numa curta mensagem nas redes sociais, e vestindo uma camisola do célebre Euro 2016, Dolores Aveiro escreveu: «Força Portugal».

O vencedor da partida entre Portugal e França jogará ante Espanha ou Alemanha nas meias-finais, na noite de terça-feira.

Espanha e Alemanha jogarão a partir das 17h desta sexta-feira, em Düsseldorf.

