N’Golo Kanté foi premiado como o «homem do jogo» do Áustria-França, na primeira jornada do Grupo D do Euro 2024. O médio, de 33 anos, foi crucial, sobretudo em termos defensivos, para o triunfo dos gauleses, por 0-1.

Após oito anos em Inglaterra, Kanté cumpriu a primeira época pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)