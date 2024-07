Os Países Baixos garantiram um lugar nas meias-finais, jogando com a Inglaterra, depois de uma vitória arrancada a ferros diante da Turquia, neste sábado. O jogo foi disputado no Olímpico de Berlim, com um resultado final de 2-1. Uma reviravolta feita em cinco minutos, com Cody Gakpo como figura maior.

A antecâmara para esta partida ficou marcada por polémica. Merih Demiral, grande figura da Turquia nos oitavos-de-final (bisou diante da Áustria) ficou excluído desta partida e da meia-final devido a um gesto conotado com uma organização de extrema-direita turca, os Lobos Cinzentos. Antes do jogo, houve alguns incidentes em Berlim com adeptos turcos que quiseram imitar o gesto de Demiral, obrigando a polícia a atuar.

No relvado, os turcos mostraram respeito pelos neerlandeses apresentando-se com uma linha de cinco na defesa, quatro no meio-campo, e Arda Guler como vagabundo no ataque. Do lado neerlandês, o 4-3-3 de Ronald Koeman, com um pendor ofensivo, tinha como Depay e Gakpo os principais desequilibradores.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

Um pouco contra a corrente do jogo, pois os Países Baixos dominavam em termos de ataques, a Turquia adiantou-se no marcador com um belo golo. A bola sobra para Arda Guler, fantasista do Real Madrid, que cruza para o segundo poste (de pé direito, o seu mais fraco). Surgiu Samet Akaydin a cabecear forte para dentro da baliza de Verbruggen. Grande redenção do jogador que tinha marcado auto-golo contra Portugal.

Na segunda parte, Koeman lançou Whegorst para o lugar de Bergwijn, talvez procurando mais poder de choque com os centrais turcos, aguerridos por predefinição. O atacante, alto, ainda criou uma chance de golo para os Países Baixos, assistindo Depay. O ex-atacante do Atletico Madrid não chegou por centímetros.

Mas a magia era mais turca que neerlandesa. E Arda Guler o principal protagonista. Tanto que o jovem, do alto dos seus 19 anos, bateu um livre direto exemplar aos 56 minutos, que tirou tinta ao poste direito da baliza de Verbruggen. O guardião ainda toca de leve na bola.

Mas o melhor do jogo estava para vir. Os Países Baixos foram ganhando ímpeto e fizeram a reviravolta em cinco minutos. Primeiro, com um golo de Stefan De Vrij, central do Inter de Milão, que surgiu sozinho no coração da área e cabeceou muito bem para dentro da baliza. Os neerlandeses responderam na mesma moeda.

Cinco minutos depois, aos 76', Cody Gakpo originou o golo da reviravolta. Após mais um cruzamento vindo da direita, de Dumfries, a bola atravessa toda a grande área até encontrar, que remata a meias com Muldur para dentro da baliza. A UEFA acabou por atribuir o tento ao malogrado turco.

Com este resultado, os Países Baixos chegam às meias-finais do Europeu pela quinta vez na sua história, a primeira desde o Euro 2004. Jogam com os ingleses na quinta-feira.

A Figura: Cody Gakpo

O maior desequilibrador da partida. Verbruggen e De Vrij foram muito importantes, sobretudo no setor defensivo, mas Gakpo indicou sempre o caminho do golo para os neerlandeses. No segundo golo, surgiu no sítio certo e forçou o auto-golo de Muldur. Se os Países Baixos passarem à final, candidata-se ao prémio de jogador do torneio.

O Momento do Jogo: Golo da Reviravolta

Acaba por ser o momento definidor da partida. Cinco minutos de loucos acabaram por desbloquear uma defesa turca que estava a aguentar-se, até então. Depois do primeiro golo, Gakpo fez um grande sprint para encostar um cruzamento açucarado de Dumfries. Os turcos ficaram 'aos papéis'.