Portugal conta com seis jogadores em risco de falharem as meias-finais do Euro 2024. O lote é encabeçado por Cristiano Ronaldo, acompanhado por João Palhinha, João Cancelo, Francisco Conceição, Rúben Neves e Pedro Neto. Assim, caso vejam o cartão amarelo na noite desta sexta-feira, estarão de fora da próxima ronda.

Contudo, no caso de estes jogadores não serem admoestados – e os restantes não serem expulsos – então o registo ficará «limpo». Ou seja, no caso de Portugal atingir as meias-finais, os jogadores apenas não disputariam a final no caso de serem expulsos.

Entre os franceses, Mbappé, Dembélé, Griezmann e Tchouaméni estão «à bica». Por sua vez, Rabiot cumprirá castigo.

Recorde-se que, em caso de triunfo, Portugal jogará ante Espanha ou Alemanha na noite de terça-feira (20h), em Munique.

Para a noite desta sexta-feira (20h), em Hamburgo, a Seleção Nacional medirá forças com a França. Este jogo é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, com reportagem na Alemanha antes, durante e após o encontro.