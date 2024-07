O selecionador nacional saiu em defesa de João Félix após a eliminação de Portugal do Euro 2024 nos penáltis contra a França. O avançado do Atlético de Madrid falhou o seu penálti enquanto os gauleses não falharam nenhum e avançaram para as meias-finais.



Roberto Martínez sublinhou que «só falha quem marca» e que o balneário mostrou apoio ao jovem jogador.



«O balneário apoiou todos os jogadores, especialmente o João. Faz parte, só falha quem marca. O João treinou muito bem os penáltis. Este era um jogo para ele entrar porque controla o jogo interior muito bem e ainda teve uma oportunidade para marcar. O penálti é uma anedota, a qualidade que o Félix tem não é aspeto de preocupação.. O balneário é forte e sabe que tem de utilizar todas as emoções que está a sentir para olhar em frente», referiu, na sala de imprensa do Volksparkstadion.



O espanhol aproveitou ainda para agradecer aos portugueses. «Agradeço aos adeptos o apoio que tivemos. Vamos continuar a lutar e para lhes dar uma alegria», concluiu.