Ainda sem minutos no Euro 2024, João Félix espreita a titularidade no duelo que fecha o grupo F diante da Geórgia. Presente na conferência de antevisão ao jogo com os georgianos, o avançado preferiu «não lançar foguetes antes da festa».



«Cuidado que já houve vezes em que não aconteceu», referiu, entre risos, garantindo que a presença na sala de imprensa não é garantia de um lugar no onze.



«Não quero lançar foguetes antes da festa, mas acho que sim. O mister vai fazer algumas mudanças e espero estar na equipa inicial para ajudar a Seleção», acrescentou.



A falta de minutos foi o tema marcante da conversa com os jornalistas e Félix acabou por revelar que teve uma conversa com Roberto Martínez já neste Campeonato da Europa. «A confiança é a mesma. Como disse, toca a todos em algumas fases da carreira jogar mais ou menos. O mister optou por não me colocar, respeito a decisão do treinador. Ele fez questão de falar comigo e deixamos claro que há 100 por cento de confiança um no outro. Disse-lhe que quando precisasse estaria aqui para ajudá-lo e para ajudar a equipa.»



O avançado frisou que «lida bem» com a falta de minutos neste Campeonato da Europa. «Feliz ou infelizmente já me tocou essa situação de não jogar algumas vezes. Isso fez-me bem para saber reagir a essas situações. Sou mais um e sempre que a Seleção, o mister e os meus companheiros precisarem estarei disponível», sublinhou.



O Geórgia-Portugal está agendado para as 20h00 desta quarta-feira, em Gelsenkirchen.