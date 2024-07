Promessa é promessa. Na sequência da conquista do Euro 2024, Marc Cucurella pintou o cabelo de vermelho. O defesa, de 25 anos, aproveitou a ocasião para apostar numa parceria publicitária.

Indiscutível titular no «onze» de Luis de la Fuente, o lateral do Chelsea foi protagonista na epopeia da «Roja» na Alemanha.

Na estreia num grande torneio pela seleção espanhola, Cucurella somou seis jogos e uma assistência.

Formado entre Espanhol e Barcelona, o lateral despontou no Getafe, entre 2019 e 2021, despertando a atenção do Brighton. Pelos ingleses, em meia época, anotou um golo e duas assistências em 38 jogos. Por isso, foi aposta do Chelsea, no verão de 2022.

Desde então, Cucurella conseguiu quatro assistências e um golo em 59 partidas. Segue-se a terceira época pelos «Blues».