Rafael Leão mereceu rasgados elogios de Bernardo Silva na conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-França, dos quartos de final do Euro 2024. O jogador do Manchester City considerou que o compatriota «foi um dos melhores do mundo» há três anos.



«O Rafa [Leão] tem mostrado toda a sua qualidade. Há umas épocas foi dos melhores jogadores do Mundo quando ganhou o campeonato pelo AC Milan. Ele tem muitos aspetos a melhorar e sabe disso, mas a qualquer momento, com pequenos rasgos, com a explosão, velocidade e verticalidade que tem, pode resolver o jogo. Ter o Rafael Leão deixa a Seleção mais próxima de conseguir ganhar porque ele a qualquer momento pode tirar dois ou três da frente, marcar ou assistir. Mesmo quando falha uma, duas ou três vezes, não perde o ânimo e a vontade de ir para cima do seu lateral. Ter jogadores irreverentes como o Rafa e outros mais racionais, faz um balanço muito bom», defendeu.



Convidado a recordar o jogo anterior contra a Eslovénia, Bernardo descreveu como «uma grande alívio».



«Foi um grande alívio e uma grande felicidade. Não é fácil ir a penáltis, jogar nas condições em que jogámos porque o campo não estava nada bom. Já vi algumas pessoas criticarem o que o selecionador disse, mas o relvado mau prejudica muito a equipa que quer meter ritmo e atacar. A bola passa todo o tempo aos saltos, dificulta ações de jogo interior. Sentimos que merecíamos a qualificação para os quartos. Tivemos um grande herói que foi o Diogo e trabalhámos de forma muito forte para estarmos preparados para os quartos de final com a França», disse.



O criativo português abordou em específico o desempate por penáltis dos oitavos de final, no qual anotou o golo decisivo que permitiu a Portugal confirmar a passagem aos «quartos».



«Nem no clube nem na Seleção fui o primeiro batedor de penáltis. Mas sempre quis assumir essa responsabilidade e dar a cara É um momento difícil para todos. Não é fácil jogar uma competição tão importante emocionalmente e assumir a responsabilidade tendo hipótese de falhar. Fico feliz por ter ajudado a Seleção com um simples penálti. Fico orgulhoso», destacou.



O Portugal-França está agendado para as 20h00 desta sexta-feira, em Hamburgo.