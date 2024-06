O Signal-Iduna Park vai estar lotado para o Portugal-Turquia, da segunda jornada do grupo F. Espera-se que os portugueses estejam em minoria até pela grande comunidade turca que reside na Alemanha.



Confrontado com esse cenário, Rafael Leão desvalorizou a menor presença de portugueses na casa do Borussia Dortmund e lembrou que os checos também estavam em maioria no jogo anterior em Leipzig.

«Sabemos que vai estar um ambiente difícil. Há muitos turcos na Alemanha, mas vamos ter o apoio dos portugueses. É um jogo importante na nossa caminhada», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Tivemos essa experiência no jogo anterior. A Chéquia também tinha muitos adeptos e mesmo assim, demos a volta ao jogo. Acho que amanhã não vai ser um problema. Estamos mentalmente preparados e ainda mais focados porque é um jogo decisivo», acrescentou.



Questionado sobre o ambiente no seio da Seleção, o extremo do AC Milan frisou que «há uma grande conexão» entre os mais jovens e os mais velhos.



«O ambiente sempre foi muito bom. Há uma grande conexão entre os mais jovens e os mais velhos e isso transfere-se para o jogo. Acho que isso faz toda a diferença e considero que somos muito fortes dentro e fora do campo», sublinhou.



O Portugal-Turquia está agendado para a tarde deste sábado (17h00), em Dortmund. O encontro poderá desatar o nó quanto à liderança do Grupo F.