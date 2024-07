A caminho do Bayern Munique, João Palhinha mereceu rasgados elogios de Roberto Martínez. O selecionador nacional explicou qual a importância do médio na equipa de Portugal, mas não revelou se este será titular esta sexta-feira (20h00), contra a França, em Hamburgo.



«O Palhinha é um jogador muito importante, dá equilíbrio e trabalha muito sem bola. Consegue travar transições e dá aos outros jogadores tempo e espaço com bola. É um jogador que todos os treinadores valorizam muito, mas há jogadores que não têm o mesmo respeito desde fora. O Palhinha é muito importante», defendeu, em conferência de imprensa.



Tal como o Maisfutebol escreveu, o internacional português está prestes a deixar o Fulham e mudar-se para a Baviera num negócio que pode chegar aos 50 milhões de euros.