Bernardo Silva rebateu as críticas e defendeu que Portugal «alguma coisa há de estar a fazer minimamente bem» para estar nos quartos de final do Euro 2024 e abordou a dinâmica com Bruno Fernandes.



«Acho que a nível posicional estamos ocupar mais ao menos as mesmas posições que ocupámos durante a qualificação. São momentos diferentes. Com todo o respeito, a qualificação jogámos contra seleções inferiores e que não jogaram da mesma forma como as seleções que defrontámos neste Euripeu. Não fugindo à responsabilidade que podemos fazer melhor, é completamente diferente jogar uma qualificação do que um jogo do Europeu. Estamos numa boa posição para garantirmos o acesso às meias-finais e estamos entre as melhores seleções da Europa. Por isso, alguma coisa haveremos de estar a fazer minimamente bem», argumentou, em conferência de imprensa.



O internacional português considerou que só «um Portugal a um altíssimo nível pode ganhar a uma seleção como a França». «Não estou de acordo quando dizem que a Seleção não tem estado a um bom nível. Amanhã [sexta-feira] podemos ir para casa ou estar entre as quatro melhores seleções da Europa. Para se estar nos quartos de final de um Europeu é porque o trabalho é muito bem feito. Pode não ser muito espetacular ou bonito para quem está em casa, mas Portugal tem feito um trabalho espetacular. De outra forma não podíamos estar nos quartos de final», defendeu.



O Portugal-França, dos quartos de final do Euro 2024, joga-se esta sexta-feira, em Hamburgo.