Pedri está afastado da final do Europeu devido a lesão. Um tema recurrente na sua carreira, que teve um início precoce na alta roda do futebol europeu, no Barcelona, mas que tem sido atrasada pelas lesões.



A última aconteceu contra a Alemanha, a 5 de julho, quando uma entrada de Toni Kroos o deixou fora de combate, com uma entorse no joelho esquerdo. Apesar do contratempo, Pedri é um dos que encaram o presente com otimismo e vai torcer pelos seus companheiros de equipa a partir das bancadas na final do Euro 2024, contra a Inglaterra, no domingo, em Berlim.

Numa entrevista aos meios de comunicação social da RFEF, o jogador do Barcelona apelou aos seus companheiros de equipa para que o tornem «campeão da Europa».

«Tenho a certeza de que vão dar o máximo, quero que façam de mim campeão da Europa», disse Pedri, antes de admitir que da bancada sofre muito: «É diferente porque não estás lá nos treinos, mas tentas ajudá-los, encorajá-los o mais possível, dar conselhos... Sofres muito, no último jogo estive com o Carvajal e o Le Normand e sentes-te impotente porque não podes fazer nada para ajudar os teus companheiros», revelou.

Sobre a lesão, Pedri preferiu desvalorizar, acrescentando que «foi uma jogada rápida, quando caio no chão já sinto que algo correu mal, que alguma coisa no meu joelho estava diferente. É um golpe, mas estas coisas acontecem», disse.

A Espanha defronta a Inglaterra na final do Euro 2024, em Berlim, pelas 20 horas deste domingo.