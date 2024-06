Além de Cristiano Ronaldo, o selecionador nacional, Roberto Martínez, também falou aos jornalistas na chegada a Marienfeld e mostrou-se surpreendido com o apoio que a equipa recebeu assim que pisou solo alemão.



«A receção foi incrível. O meu português... não tenho vocabulário para descrever a receção. Foi incrível. A chegada no aeroporto foi cheia de paixão», começou por dizer.



O técnico espanhol, que esteve ao comando da Bélgica entre 2016 e 2022, confessou que «nunca tinha visto» algo assim.



«Nunca tinha visto nada assim. O que significa a seleção é incrível. Em casa podes esperar [este apoio]. Durante os jogos o apoio foi sempre espetacular, mas fora, a experiência que tivemos no Luxemburgo foi espetacular. Mas nada ao nível de hoje», admitiu.



Martínez referiu que o apoio da comunidade portuguesa na Alemanha «acrescenta na vertente psciológica». «Acrescenta na vertente psicológica. Estamos a trabalhar a parte física, tática e técnica. Mas a força que os nossos adeptos dão é única», argumentou.