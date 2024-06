Ivan Hasek, selecionador da Chéquia, em declarações an sala de imprensa da RB Arena, após a derrota por 2-1 frente a Portugal, numa partida da primeira jornada do grupo F:



«Estamos desapontados por ter sofrido um golo nos descontos. Mas devemos manter a cabeça erguida. Não fomos perfeitos e temos de melhorar para o jogo seguinte.



[O que correu mal]:



«Houve nervos, é normal. Estou satisfeito pelo facto de não termos tornado fácil o jogo para Portugal. Não demos muitos espaços para que Portugal criasse ocasiões e a defesa trabalhou muito bem. Não queríamos ter jogado num bloco tão baixo, mas Portugal tem muita qualidade no ataque. Todos trabalharam como equipa, mas não tivemos força para atacar tanto quanto gostaríamos. A nossa primeira parte não foi boa e conseguimos melhorar na segunda metade. Ainda assim, acabámos por perder.



[Comentário à exibição do Hranác]:



«Ele teve azar. Estava a chover e o terreno estava escorregadio. Estas situações acontecem. Não fomos capazes de aproveitar as nossas ocasiões. Agradeço aos jogadores o esforço que fizeram. Portugal foi muito melhor e mereceu a vitória.



Queríamos ter jogado num bloco mais baixo, mas Portugal dominou o jogo e obrigou-nos a recuar. Criámos problemas ao ataque de Portugal, mas não conseguimos atacar tanto quanto gostaríamos. Perdemos bolas fáceis que permitiram que Portugal controlasse o jogo. Esse foi o nosso maior erro.»



[Sobre Cristiano Ronaldo]: «É incrível como ainda continua perigoso. Mostrou o génio que é. Tiro-lhe o chapéu, é um dos melhores de sempre.»