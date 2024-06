A seleção eslovena alcançou um feito histórico nesta terça-feira, ao atingir a fase a eliminar de um Europeu pela primeira vez. Matjaz Kek, o selecionador esloveno, regozijou-se com o empate diante da Inglaterra e admitiu:

«Não estava à espera que passássemos. Mostrámos com o nosso jogo que merecemos passar. Hoje jogámos contra um dos favoritos do torneio. Obrigado a todos os adeptos e talvez tenha havido um pouco de sorte, mas os nossos adeptos apoiaram-nos», disse, em declarações citadas pelo site da UEFA.

«Ao longo de todo o dia senti-me positivo e mostrámos força mental esta noite. Analisámo-los, mas quando nos tornámos passivos tivemos problemas. A Inglaterra teve uma grande oportunidade aos 90 minutos, mas Jan não teve muito trabalho. Jogámos contra uma equipa muito forte. É preciso compreender que os jogadores ingleses jogam de três em três ou de quatro em quatro dias, mas muitos dos nossos não jogam jogos tão importantes num espaço de tempo tão curto. Estou muito orgulhoso desta equipa», continuou Kek.

O selecionador fica inevitavelmente aos momentos mais altos da história da seleção eslovena. Esteve no comando da equipa durante o Mundial 2010 e agora no Euro 2024, com sucesso.

«Para um país tão pequeno, tenho a certeza de que todos ficarão felizes por nós. Estou muito orgulhoso da minha equipa e penso que este é o início de uma nova e bela era para o futebol esloveno», finalizou.