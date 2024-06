Luciano Spalletti, selecionador italiano, respondeu às críticas dos jornalistas e comentadores televisivos em relação à abordagem tática da seleção transalpina, durante o Croácia-Itália desta segunda-feira.

Questionado sobre a «prudência» tática da equipa, apresentando um 3-5-2, Spalletti ficou visivelmente irritado e até perguntou a idade de um jornalista da Sky Sports italiana.

Depois, respondeu: «Não fomos de todo prudentes. Se a nossa limitação for ter dificuldades em jogar a partir de trás com bolas simples, então vamos ter dificuldades com qualquer equipa ou com qualquer sistema tático que utilizemos», disse o técnico.

«Na primeira parte, perdemos a bola de uma forma que não podemos de forma alguma dar-nos ao luxo de fazer. Isso não é prudência. Se não jogarmos com qualidade, se fizermos o básico e nada mais, vamos ter dificuldades», continuou.

«Não foi o sistema que esteve em causa, fomos demasiado tímidos na primeira parte, mas o sistema foi irrelevante em comparação com a atitude e a qualidade vistas em campo. Eles têm qualidade, mas por vezes cometem erros muito banais. Temos melhores capacidades do que as que vimos hoje», concluiu Spalletti.

A Itália apurou-se diretamente para os oitavos-de-final, só no último minuto do jogo, aos 90+8'. Mattia Zaccagni empatou a partida (1-1).