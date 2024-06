A versão alternativa de Espanha é tão perfumada – e «mandona» – como aquela utilizada por Luis de la Fuente nas jornadas anteriores. No fim do Grupo B, a «Roja» dominou e venceu, ante a Albânia (0-1), no primeiro encontro entre as seleções num Europeu.

Na noite desta segunda-feira, em Düsseldorf, o selecionador espanhol apenas manteve Laporte no «onze», reiterando a confiança depositada nos seus pupilos. Assim, Grimaldo foi titular.

Por sua vez, Sylvinho foi forçado ao «all-in», pois apenas um inédito triunfo alimentaria o sonho da qualificação.

Recorde, aqui, o filme desta partida.

Apesar da efervescência na Arena de Düsseldorf, à boleia da festa dos albaneses, a história foi díspar no relvado. A seleção espanhola apenas precisou de cinco minutos para «encaixar» na estratégia adversária e desconstruir a linha recuada.

Assim, ao cabo de 13 minutos, Ferran Torres inaugurou o marcador. Ao segundo remate, o avançado beneficiou da combinação entre Vivian e Dani Olmo, que convidou à diagonal de Torres.

Na estreia a marcar neste Europeu, Ferran Torres atingiu os 20 golos pela seleção, igualando o total de David Silva e de Cesc Fàbregas.

O golo frustrou e amargurou os comandados de Sylvinho, que, até ao intervalo, raramente pressionaram a defesa espanhola. Por isso, Grimaldo teve liberdade para liderar a construção ofensiva, acelerando pela lateral, fletindo para o meio, combinando com os médios e servindo os avançados. Em todo o caso, Joselu, Merino, Dani Olmo e Ferran Torres foram incapazes de duplicar a vantagem.

Antes da pausa, a exceção à toada do encontro. Fora da área, Asllani aproveitou um ressalto para encher o pé. Para alívio de «nuestros hermanos», David Raya estava bem posicionando, voando para conservar a vantagem.

Raya travou desespero albanês

Da etapa complementar, entre trocas e controlo espanhol, a Albânia apenas ameaçou o empate aos 65m, por Broja, e nos derradeiros minutos. Mas, de novo, Raya voltou a somar pontos na consideração do selecionador.

Face ao risco da Albânia e de Sylvinho, a Espanha recuou, soube sofrer e, 16 anos depois, voltou a fazer o pleno na fase de grupos de um Europeu. Dos mais jovens, como Yamal, aos mais velhos, como Jesús Navas, toda a «Roja» voltou a acenar à concorrência, como um todo.

O sonho do quarto título é real. Nos «oitavos», a Espanha encontrará o terceiro classificado do grupo A, D, E ou F. A partida decorrerá em Colónia, na noite de domingo (20h).

Por sua vez, a Albânia não conseguiu igualar a campanha de 2016 – quando arrecadou três pontos na fase de grupos – terminando no último posto do Grupo B, com apenas um ponto. Em todo o caso, venceram fora do campo, reunindo, consecutivamente, autênticas «ondas vermelhas».

A figura: Grimaldo

Da lateral ao meio, do passe rasteiro ao cruzamento. A estreia num Europeu foi recheada de decisões acertadas e de potenciais momentos de golo, até porque os colegas confiaram ao ex-Benfica a batuta de construção.

Ainda que apostado em atacar, o lateral não facilitou nas tarefas defensivas, o que contribuiu para frustrar a estratégia de Sylvinho.

Em suma, Grimaldo deu seguimento à época memorável pelo Bayer Leverkusen, acumulando pontos na consideração de Luis de la Fuente e espreitando a titularidade.

O momento: o fim para a Albânia, minuto 13

O golo de Ferran Torres silenciou a Arena de Düsseldorf, onde ecoava a festa dos albaneses. Numa rápida combinação entre Vivian e Dani Olmo, o extremo dobrou a defesa contrária e descartou Strakosha do lance.

Este momento foi crucial para neutralizar a Albânia, até final incapaz de «sufocar» a Espanha, como nos momentos iniciais da partida.