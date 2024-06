Anthony Gordon surgiu no treino desta quinta-feira com feridas no queixo e nas mãos. De acordo com a BBC e a Sky, o médio, de 23 anos, caiu enquanto circulava de bicicleta, no período de descanso da seleção inglesa.

Em todo o caso, estará apto para participar nos «oitavos» do Europeu. A Inglaterra medirá forças com a Eslováquia na tarde de domingo (17h), em Gelsenkirchen.

De recordar que, antes do torneio, Sadílek, médio checo, lesionou-se após uma queda de bicicleta. Como tal, ficou arredado do Europeu.