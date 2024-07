O princípio dos «quartos» do Euro 2024 foi pautado por agressividade, contra-ataques, despedidas e incerteza. Aquela que se anunciava como uma final antecipada cumpriu com o desígnio, mas apenas a partir do segundo tempo.

A Espanha venceu graças aos golos de Dani Olmo e Mikel Merino. Assim termina a carreira de Toni Kroos, aos 34 anos.

Recorde, aqui, o filme deste jogo.

Ao cabo de oito minutos, quando as oportunidades de golo permaneciam a léguas de Estugarda, Pedri deixou a partida e, em simultâneo, o Europeu. Sob radar de Toni Kroos, o veterano concentrou a fúria – e sem cartão, ainda assim – no jovem médio. Como tal, Pedri contraiu uma lesão no joelho, para amargo dos espanhóis.

Entre faltas, disputas físicas e cartões amarelos, Yamal ameaçou, por fim, o golo. Estavam decorridos 15 minutos quando o extremo testou a mira, na sequência de um livre direto.

Numa primeira parte longe de vistosa, apenas Unai Simón teve trabalho, aos 35m, quando Havertz aproveitou a desorganização contrária para visar a baliza, mas com um remate fraco.

Até ao intervalo, as recuperações de bola (25-16) foram determinantes para convidar aos contra-ataques. Ainda assim, as faltas (8-7) «secavam» os avançados, enquanto a organização defensiva auferia tranquilidade a Neuer e Unai Simón, pois os remates eram desferidos a longa distância.

Ao intervalo, os selecionadores «acordaram» animar o encontro, lançando Andrich e Wirtz – em detrimento de Emre Can e Sané – assim como Nacho, por Le Normand.

Segunda parte em (quase) tudo diferente

No reatar do encontro, o trio do ataque espanhol deu as coordenadas para as meias-finais. Da esquerda para a direita, Nico combinou com Yamal, que serviu Morata, no coração da área. Todavia, o capitão da «Roja» rodou e disparou por cima. Estavam decorridos 47 minutos.

Pouco depois, aos 52m, a Espanha confirmou a toada do encontro. A meio-campo, Morata convidou a nova corrida de Yamal, pela direita. O extremo ziguezagueou até à área, capitalizando o movimento de Dani Olmo, solto de pressão. De olho em Neuer, o médio rematou cruzado e alimentou o sonho espanhol.

Na resposta, Julian Nagelsmann – concluindo, por fim, que a campanha europeia estaria a caminhar para o término – lançou Mittelstädt e Füllkrug em detrimento de Gundogan e Raum. Assim, os anfitriões adiantaram unidades, submeteram-se à velocidade de Yamal e Williams, mas resistiram.

Entre cartões amarelos, substituições e ensaios de cruzamento, Füllkrug deixou o poste esquerdo de Unai Simón a estremecer, aos 77m, após construção pela direita.

Na insistência, e capitalizando uma oferta do guardião espanhol, Havertz assinou um chapéu, mas o esférico beijou a malha superior da baliza.

O relógio esgotava o tempo, agravava o desespero dos alemães e alimentava a esperança de «nuestros hermanos». Mas, por fim, um cruzamento encontrou as coordenadas da baliza. Em cima do minuto 90, Kimmich resgatou o esférico na linha final e Wirtz disparou para o empate.

Merino e uma lição de aproveitamento

No prolongamento, que principiou com 30 faltas no marcador, Wirtz ameaçou aos 105+1m, tirando tinta ao poste, enquanto Unai Simón travou o promissor cabeceamento de Füllkrug, aos 118m.

Nos derradeiros minutos, a Espanha adiantou unidades, acreditando que seria possível evitar os penáltis. E assim foi. A beijar os 120 minutos, Merino, lançado meia-hora antes, levitou e cabeceou cruzado, sem hipótese para Manuel Neuer.

Para lá dos descontos, Carvajal – já suspenso das meias-finais – viu o segundo amarelo. Ainda assim, sem prejuízo para a «Roja».

O jogo terminou com 38 faltas e 16 cartões.

O apito final trouxe um conjunto de simbolismos. A confirmação da Espanha como a mais promissora seleção neste torneio, o fim de linha para uma Alemanha muito ofensiva e, acima de tudo, o fim da carreira de Toni Kroos.

Nas meias-finais, a Espanha encontrará Portugal ou França, em Munique, na noite de terça-feira (20h). Da convocatória de Luis de la Fuente não constarão Dani Carvajal e Le Normand, ambos castigados, nem Pedri, por lesão.

Assim, a «Roja» já conseguiu superar as campanhas de 2016 e 2021.

A figura: Dani Olmo

Lançado na partida ao quinto minuto, para render Pedri, o médio comandou as transições, não descurando a veia ofensiva. Combinando com Morata, Nico Williams e Lamine Yamal, Olmo soube explorar as debilidades defensivas dos anfitriões. Como tal, inaugurou o marcador, apostou na profundidade e pausou o encontro quando mais necessário.

Face ao fim de Europeu de Pedri, Dani Olmo ascende como titular indiscutível no miolo da «Roja».

O momento: Merino gela Estugarda

Quando a maioria espreitava os penáltis, o silencioso médio foi, em pés de lã, até ao coração da área. Seguiu-se um estupendo voo e um cabeceamento cruzado, para o delírio dos espanhóis. Assim se capitalizam todos os minutos atribuídos.

Menção honrosa: Toni Kroos

A «última dança» do génio de 34 anos termina em lágrimas, até desespero. Uma vez mais, foi o maestro da construção germânica, ainda que hoje bastante agressivo. Foi o «norte» desta Alemanha no Europeu e fecha o ciclo quando, claramente, ainda tinha muitas cartas para dar.

No currículo fica o Mundial de 2014, além da Liga dos Campeões (6), Mundial de clubes (6) e demais troféus. Foi um prazer, Toni Kroos e, um dia, valorizaremos ainda mais esta bonita carreira.

Obrigado, Toni Kroos!