Adversários de outros tempos – sobretudo aquando da passagem de José Mourinho pelo FC Porto e Chelsea – o treinador português encontrou Alex Ferguson, na noite desta sexta-feira, na Allianz Arena.

No camarote da casa do Bayern Munique, para assistir à partida inaugural do Euro 2024, Mourinho rendeu-se aos escoceses e apoiou a seleção de Ferguson, de 82 anos.

«Com a lenda escocesa, tenho de os apoiar. Grande homem», escreveu o «Special One» nas redes sociais, numa publicação brindada com um vídeo do apoio dos adeptos visitantes.

Ainda assim, as preces destes dois treinadores – nomes inconfundíveis entre os maiores da história – foram insuficientes para evitar a derrota da Escócia.