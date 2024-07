Apesar da desilusão pela derrota nas meias-finais do Euro 2024 diante de Espanha, Kylian Mbappé foi claro nas declarações após o jogo. O avançado francês considerou que «Les Bleus» não estiveram ao melhor nível na competição e, por isso, mereceram ser eliminados.

«Não sei se falhámos muito, mas falhámos o suficiente para não chegarmos à final. Eles jogaram melhor do que nós, por isso mereceram ir à final», começou por dizer o reforço do Real Madrid na zona mista.

«No futebol, ou és bom ou não és. Vamos para casa, é tão simples quanto isso. É difícil. Foi um fracasso. A nossa ambição era sermos campeões europeus, queria ganhar o Euro, mas não conseguimos. A partir daí, foi uma competição falhada. O futebol é assim. Vou ter um bom descanso e preciso de preparar-me bem para uma nova vida. Há muito a fazer», acrescentou.

Mbappé explicou também o que o levou a jogar sem máscara diante de Espanha, algo que ainda não tinha feito no Europeu, desde que fraturou o nariz no primeiro jogo. «Estava farto dela, não conseguia ver bem. Falei com o médico e ele disse-me para tomar a decisão como um homem e não me arrependo.»