Já são conhecidos os 26 jogadores que vão representar a Hungria, no Euro2024.

Esta terça-feira, Marco Rossi divulgou a lista de convocados para a competição, que decorre entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.

Destaque para a presença de grandes nomes do futebol europeu, como são os casos de Szoboszlai (Liverpool), Orbán (Leipzig) e Gulácsi (Leipzig).

A Hungria integra o Grupo A do Campeonato da Europa, precisamente com a anfitriã do torneio, Alemanha, assim como a Escócia e a Suíça. Os comandados do técnico italiano dão o pontapé de saída na competição a 15 de junho, diante da formação helvética.

