No meio arraial português no Portugiesenviertel, um adepto neerlandês toca-nos nas costas e em jeito de brincadeira pergunta-nos se vamos apoiar a França por umas pequenas cores que temos na camisola.



Imediatamente respondemos que não e explicamos que estamos em trabalho. Esse acaba por ser o motivo para o início de conversa. O que faz um adepto dos Países Baixos em Hamburgo a poucas horas de um Portugal-França?



«Comprei bilhete para este jogo a imaginar que os Países Baixos iam acabar o grupo no segundo lugar. Esperava ver um Portugal-Países Baixos, mas a Áustria estragou-me os planos. Agora estou aqui sozinho», conta Michael van 't Hoff, ao Maisfutebol.



Não escondemos um sorriso depois de ouvir a história e Michael não perde tempo a justificar-se. «Ainda estou a tentar conseguir um bilhete para o Países Baixos-Turquia, em Berlim, mas acho que não vou conseguir. Continuam indisponíveis e não estou disposto a pagar 600 ou 700 euros por um bilhete. Ainda para mais este é o primeiro jogo que vou ver do Euro 2024.»







Enquanto bebe uma cerveja de marca nacional, o neerlandês, de 28 anos, ergue uma bandeira portuguesa e tenta, sem sucesso, entoar o cântico «De Portugal eu sou!». Já percebemos por quem é que vai torcer.



«Apoio Portugal, sem dúvida! Não gostamos dos franceses e eles tambem não gostam dos neerlandeses. Espero ficar na bancada dos adeptos de Portugal», esclarece.



Michael van 't Hoff dificilmente irá assistir ao jogo da seleção do seu país. No entanto, não parece muito importado, uma vez que vai ver in loco ao duelo entre Ronaldo e Mbappé.



«Pode ser o último jogo de Cristiano Ronaldo em Europeus e vou estar presente. É verdade que não vou ver os Países Baixos, mas há melhor do que ver Ronaldo contra Mbappé?», atira.



Antes de nos despedirmos, oferecemos boleia a Michael para o estádio. Hesitante, pergunta-nos o que é melhor: vir connosco ou seguir em cortejo com os milhares de portugueses. Aconselhamo-lo a ficar e a ter a verdadeira experiência juntamente com os outros apoiantes de Portugal.



Despedimo-nos e interiormente, refletimos e percebemos que poucos estão preparados para ver o último jogo de um dos melhores da história em Campeonatos da Europa.