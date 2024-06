A seleção italiana divulgou a convocatória final para o Europeu 2024, na tarde desta quinta-feira. Ivan Provedel, Riccardo Orsolini e Samuel Ricci foram os três sacrificados pelo selecionador Luciano Spalletti.

O guarda-redes do Torino, o extremo do Bologna e o médio do Torino ficam privados de defender o título do campeonato da Europa, na Alemanha.

A lista é dominada por jogadores que atuam em Itália, na Serie A. Talvez as maiores surpresas sejam as inclusões de Nicolò Fagioli, da Juventus (esteve suspenso sete meses) e Michael Folorunsho, defesa do Hellas Verona.

Federico Gatti, que foi chamado recentemente para colmatar as ausências de Acerbi e Scalvini, também foi selecionado por Spalletti. Eis a lista completa:

𝑬𝑼𝑹𝑶 𝟐𝟎𝟐𝟒 🇮🇹



La lista dei 2️⃣6️⃣ convocati del Ct Luciano Spalletti per #EURO2024 💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/b5YwSrKxX8

— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 6, 2024

(em atualização)