Edin Dzeko, capitão da seleção da Bósnia e Herzegovina, considera que Portugal é «um grande favorito» no Grupo J de apuramento para o Euro2024, cujo sorteio se realizou este domingo em Frankfurt, na Alemanha, país que vai acolher a competição da UEFA.

«O grupo é bastante equilibrado e haverá várias equipas que vão lutar pelo segundo lugar, porque podemos dizer que Portugal é um grande favorito para a primeira posição», disse o jogador do Inter Milão, em declarações citadas pelo site oficial da federação bósnia.

A seleção portuguesa vai defrontar Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein no grupo J da fase de qualificação europeia para o Euro2024, segundo ditou o sorteio realizado em Frankfurt.

A Bósnia Herzegovina cruza-se, pela segunda vez, com a seleção portuguesa, após terem sido adversários no play-off de apuramento para o Euro2012, mas Dzeko, depois de colocar Portugal como favorito para vencer o grupo, preferiu focar-se na luta com os restantes adversários.

«Quanto às outras equipas, acho que podemos competir com todos e ter uma hipótese real de conseguir um bom resultado e estar entre os dois primeiros classificados. Mas o mais importante é estarmos prontos e não subestimar nenhum jogo», apontou ainda Dzeko.

Os dois primeiros classificados de cada um dos dez grupos apuram-se diretamente para a fase final do Euro2024, juntando-se à anfitriã Alemanha, sendo que as restantes três vagas serão decididas através de um play-off, a ser disputado em março de 2024.

O Euro2024 vai realizar-se entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.