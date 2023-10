A Eslovénia bateu a Finlândia com um categórico 3-0, em Ljubljana, e, desta forma, destacou-se no primeiro lugar do Grupo H, deixando o adversário fora dos lugares de qualificação para a fase final do Euro2024. Entretanto, no Grupo G, a Lituânia foi vencer à Bulgária por 2-0, num jogo entre duas seleções já sem possibilidades de lutar pela qualificação.

Começamos pela importante vitória da Eslovénia no equilibrado Grupo H, com a equipa da casa a impor-se à Finlândia e a destacar-se no topo da classificação, à frente da Dinamarca que, ainda este sábado, defronta o Cazaquistão. O herói da partida foi Benjamin Sesko que abriu o marcador, aos 16 minutos, na conversão de um penálti, antes de voltar a marcar, aos 28, na sequência de uma assistência do ex-sportinguista Sporar. Já no final do jogo, em tempo de compensação, Janza fixou o resultado final e 3-0.

Com esta vitória, a Eslovénia assume o primeiro lugar do Grupo H, com mais três pontos do que a Dinamarca, que conta com um jogo a menos e ainda vai receber os eslovenos. A Finlândia, por seu lado, cai do primeiro para o terceiro lugar do Grupo

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO H

1.º ESLOVÉNIA; 16 pontos (7jogos)

2.º DINAMARCA, 13 (6)

3.º Finlândia, 12 (7)

4.º Cazaquistão, 12 (6)

5.º irlanda do Norte, 6 (7)

Entretanto, no Grupo G, a Lituânia alcançou a primeira vitória nesta fase de qualificação, surpreendendo a Bulgária, em Sófia, por 2-0.

A equipa a casa ficou reduzida a dez ainda na primeira parte, depois de Kraev ter sido punido com dois cartões amarelos. Sirvys marcou os dois golos da Lituânia, o primeiro a fechar a primeira parte e o segundo a abrir a segunda.

Com este triunfo, a Lituânia passa a contar com 5 pontos, enquanto a Bulgária afunda-se no último lugar, com apenas 2, muito longe dos primeiros lugares que estão a ser disputados pela Hungria e Sérvia (ambos com 10 pontos), além do Montenegro (8 pontos).

CLASIFICAÇÃO DO GRUPO G

1.º HUNGRIA, 10 pontos (4 jogos)

2.º SÉRVIA, 10 (5)

3.º Montenegro, 8 (5)

4.º Lituânia, 5 (6)

5. Bulgária, 2 (6)