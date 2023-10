Balde de água fria no Estádio Rainha Sophia, em Atenas, onde a Grécia caiu diante dos Países Baixos com uma grande penalidade, já em tempo de compensação, na luta pelo segundo lugar do Grupo B onde a França já tinha festejado a qualificação direta. Vlachodimos já tinha defendido um penálti marcado por Wehhorst, mas já não conseguiu suster o pontapé de Van Dijk aos 93 minutos.

Em causa estava a luta pelo segundo lugar do grupo, com os gregos a partirem com uma ligeira vantagem de três pontos, mas com mais um jogo realizado. A seleção laranja entrou melhor no jogo e teve uma oportunidade soberana para abrir o marcador, aos 28 minutos, na conversão de um penálti, marcado por Weghorst, mas Vlachodimos defendeu.

O nulo manteve-se intacto até ao intervalo e, logo a abrir a segunda parte, o antigo guarda-redes do Benfica voltou a ser determinante, desta vez a negar um golo a Bergwijn.

A Grécia ainda conseguiu um ligeiro ascendente depois das primeiras substituições e também teve oportunidades para desbloquear o marcador, mas os minutos foram correndo para o final e, já em tempo de compensação, Fountas fez falta sobre Aké, numa falta que, depois do alerta do VAR, acabou por resultar em nova grande penalidade, desta vez convertida por Van Dijk.

Com este golo, os Países Baixos alcançam a Grécia no segundo lugar do grupo, mas contam com menos um jogo realizado do que os gregos.

Goleada no Estádio do Algarve

No outro jogo deste grupo, já sem possibilidades de chegar aos dois primeiros lugares, a República da Irlanda foi ao Estádio do Algarve golear Gibraltar por 4-0. Evan Ferguson abriu o marcador, logo aos 8 minutos, enquanto Johnston (28m), Doherty (60m) e Robinson (80m) aumentaram a vantagem dos visitantes.

A classificação do Grupo B

FRANÇA, 18 pontos (6 jogos)

PAÍSES BAIXOS, 12 (6)

Grécia, 12 (7)

Rep. Irlanda, 6 (7)

Gibraltar, 0 (6)