Suíça e Roménia estão destacadas no topo da classificação do Grupo I da fase de qualificação para o Euro2024 depois de terem somado, esta terça-feira, uma segunda vitória. A seleção helvética ultrapassou Israel com uma vitória por 3-0, enquanto os romenos bateram a Bielorrússia por 2-1. Ainda no mesmo grupo, Kosovo e Andorra empataram 1-1.

Começamos pelo Estádio de Genebra onde a Suíça, depois de uma goleada na Bielorrússia (5-0), alcançou agora novo triunfo categórico sobre Israel (3-0), numa qualificação, até ao momento, imaculada, sem golos sofridos. No jogo desta terça-feira, Ruben Vargas abriu o marcador aos 39 minutos, enquanto, logo a abrir a segunda parte, Amdouni (48m) e Widmer (52m) deram mais consistência à vitória da equipa da casa.

Entretanto, em Bucareste, a Roménia bateu a Bielorrússia (2-1), com dois golos de rajada, marcados por Stanciu (17m) e Burca (19m). Os visitantes ainda reduziram a diferença, a quatro minutos dos noventa, com um golo de Morozov, mas não conseguiram evitar um segundo desaire.

No terceiro jogo deste grupo, o Kosovo esteve a ganhar a Andorra, com um golo de Zhegrova (59m), mas só segurou a vantagem por pouco mais de dois minutos, uma vez que Rosas Ubach ((61m) empatou logo a seguir.

Concluída a segunda jornada, a classificação do Grupo I está assim definida: Suíça e Roménia, 6 pontos; Kosovo, 2; Andorra e Israel, 1; Bierlorrússia, 0.