A Suíça estreou-se na fase de qualificação para o Euro2024 com uma goleada frente à Bielorrússia (5-0), assumindo, desde logo, o estatuto de favorito no Grupo I que contou ainda com uma vitória da Roménia em Andorra (2-0) e um empate entre Israel e o Kosovo (1-1).

Renato Steffen foi a grande figura da goleada da seleção helvética em Novi Sad, na Sérvia, casa emprestada da Bielorrússia, ao fazer um hat-trick na primeira meia-hora do jogo. O extremo do Lugano marcou aos 4, 17 e 29 minutos. O resultado acabou por ganhar contornos de goleada na segunda parte, com Xhaka a fazer o 4-0 aos 62 minutos e Amdouni a fixar o resultado final três minutos depois.

Entretanto, no Estádio Nacional de Andorra, a Roménia também entrou a ganhar, num jogo em que a equipa da casa acabou reduzida a dez, por expulsão de Rebes com dois amarelos em três minutos. A verdade é que os golos que definiram o resultado final foram marcados antes, por Dennis Man (35m) e Alibec (49m).

No outro jogo deste Grupo I, em Tel Aviv, Israel e Kosovo empataram 1-1. Os visitantes adiantaram-se no marcador aos 36 minutos, com um autogolo de Dasa, mas a equipa da casa empatou no início da segunda parte, aos 56 minutos, com um golo de Peretz.

Concluída a primeira ronda do Grupo I, Suíça e Roménia lideram com 3 pontos, à frente de Israel e Kosovo, com um, enquanto Andorra e Bielorrússia ainda não pontuaram.