A UEFA anunciou esta terça-feira que a receção de Israel à Suíça, relativo à fase de qualificação para o Euro2024, ficou adiado para 15 de novembro, face aos ataques do Hamas dos últimos dias, mas falta ainda definir o local do jogo.

A UEFA já tinha anunciado o adiamento de todos os jogos que envolvessem equipas israelitas, mas agora definiu uma data para a realização deste jogo relativo ao Grupo I, comprometendo-se ainda a definir o local do jogo «em tempo útil».

«A UEFA vai continuar a monitorizar a situação de perto e vai manter-se em contato com todas as equipas implicadas antes de tomar decisões sobre possíveis alterações nos próximos jogos envolvendo Israel», destacou o organismo que gere o futebol europeu.

O Grupo I é atualmente liderado pela Suíça, com 14 pontos, apenas mais três do que Israel que está no terceiro lugar, mas ainda na luta pela qualificação para a fase final do Europeu que vai decorrer no próximo ano na Alemanha.