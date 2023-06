A federação inglesa anunciou este domingo que Lewis Dunk e Jude Bellingham são baixas para os próximos jogos da fase de qualificação para o Euro2024, frente a Malta (16 de junho) e Macedónia do Norte (19 de junho), devido a problemas físicos.

O defesa do Brighton foi o único dos jogadores convocados por Gareth Southgate que não se apresentou na concentração este domingo devido a lesão.

Bellingham, novo reforço do Real Madrid, juntou-se aos companheiros de seleção, mas foi considerado inapto para os dois jogos devido à lesão que o impediu de jogar pelo Borussia Dortmund na ponta final do campeonato. O jovem médio vai, no entanto, continuar integrado na seleção, a cumprir o programa de reabilitação.

A seleção inglesa concentrou-se este domingo, mas ainda sem Declan Rice (West Ham), vencedor da Liga Conferência, bem como dos internacionais do Manchester City, ainda a festejar a noite de glória de Istambul.

