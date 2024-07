Espanha está a dois dias de jogar a meia-final do Euro 2024 com França e Álvaro Morata já abre a porta a uma possível saída da seleção. O capitão da «La Roja», em entrevista ao El Mundo, assumiu que esta pode ser a última vez que representa o país numa grande competição internacional.

«Pode ser, é uma possibilidade que não quero falar muito, mas é provável», confessou o avançado do Atlético de Madrid, que voltou a abordar as críticas que recebe.

«Não estou nada infeliz. Mas é verdade que em Espanha é muito difícil para mim ser feliz. Sai sempre alguma coisa em algum lugar. No outro dia por ter feito um gesto para os jornalistas, simplesmente a assobiar, um gesto que eu pensei que ia ficar entre nós, mas um jornalista publicou... Bom, não sei, foi só um gesto, mas alguns aproveitaram para criticar, como sempre», lamentou.

«Muitas vezes estou feliz, mas noutras é difícil para mim. É a minha personalidade, sou assim, é difícil... Quando chego em casa fico sempre super feliz, mas na frente das pessoas sinto que estou nu, e talvez isso não me tenha permitido dar tudo o que eu tinha. Muitas vezes é muito difícil estar em Espanha porque há sempre alguém que diz algo simpático, outro que... Sou mais feliz fora de Espanha? Sim, definitivamente. Eu já disse isso muitas vezes. Acima de tudo, porque as pessoas me respeitam. Em Espanha não há respeito por nada nem por ninguém», atirou.

Morata garantiu que quer «aproveitar» o Europeu e até deixou um recado aos críticos: «Talvez um dia eles até sintam minha falta».

Depois de, no início do Europeu, ter apontado o dedo à política de contratações do At. Madrid, que estaria na busca de mais um avançado, Morata deu um passo atrás e garantiu que queria ganhar títulos nos «colchoneros». Agora, voltou a deixar a dúvida no ar.

«Também acho que pode ser [inveja] Mas não é agradável. É por isso que continuo a pensar, mesmo estando focado no Europeu, que não sei se é melhor para mim ficar em Espanha. Anunciei que ia ficar? Sim, bom, mas... eu já disse que morro de vontade de ganhar títulos com o Atlético, mas é preciso pesar o que vale a pena e o que não vale», concluiu.