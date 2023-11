Konrad Funfstuck, selecionador do Liechtenstein, fez questão de salientar as diferenças de dimensão do pequeno principado em comparação com Portugal, na antevisão do embate entre as duas seleções, marcado para esta quinta-feira, relativo à fase de qualificação para o Euro2024, mas também diz que tem um plano para complicar a vida a Roberto Martínez.

«O Liechtenstein, em termos de tamanho, é como se fosse um pequeno bairro de Lisboa. Por isso, claro, temos menos opções. Portugal é uma das melhores equipas do mundo. Tem excelentes jogadores em todas as posições. Não é só o Ronaldo, que é incrível, são muitos outros também», afirmou o selecionador numa conferência de imprensa no Rheinstadion, em Vaduz.

O técnico alemão confessou que a sua equipa deverá passar grande parte do encontro da nona jornada do Grupo J a defender, embora tenha um plano para tentar chegar mais vezes à baliza de Portugal que, já se sabe, vai ser defendida pelo estreante José Sá.

«Temos de atacar de vez em quando e não estar a defender os 90 minutos. Queremos jogar com alegria e temos um plano claro para isso. Esperamos que resulte. Cada jogador vai saber o que fazer. Quero que o jogo termine com o público a sentir que fizemos o nosso melhor», acrescentou o treinador de 43 anos.

Além do resultado, Funfstuck espera que o duelo com a seleção nacional traga mais experiência e ajude ao crescimento da sua equipa, que atualmente tem menos jogadores profissionais do que em 2004, quando Portugal saiu de Vaduz com um empate (2-2) completamente inesperado.

«Na altura, tínhamos uma geração de ouro. Tínhamos muitos mais profissionais do que temos agora. Isso voltar a acontecer é difícil. Só com muita energia e muito esforço. Vamos ver», concluiu.

«São jogos que mais tarde vou querer contar com orgulho aos meus filhos»

Na mesma conferência de imprensa, o guarda-redes Benjamin Buchel confessou que já há alguns dias começou a sentir alguma ansiedade por causa do duelo com Portugal e, sobretudo, assumiu o objetivo de deixar «todos orgulhosos».

«Se a equipa lutar com paixão, agressividade, se mostrar raça, talvez eu não vá ter muito trabalho. Mas, é algo que estou habituado. Recentemente, contra a Alemanha, tive que intervir praticamente em todos os minutos. Esperamos que não aconteça assim amanhã (quinta-feira). São jogos que mais tarde vou querer contar com orgulho aos meus filhos”, disse o guardião de 34 anos.

O Liechtenstein-Portugal está agendado para as 20h45 (19h45 em Lisboa) e terá arbitragem do sueco Mohammed Al-Hakim.