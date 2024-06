Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica, esteve em particular destaque no nulo que a Ucrânia impôs à Alemanha, num jogo de preparação para a fase final do Euro2024, realizado em Nuremberga.

Num jogo que servia de teste à anfitriã Alemanha, Trubin aproveitou a oportunidade que lhe foi facultada depois da gripe que afastou o compatriota Lunin, do Real Madrid, da final da Liga dos Campeões, para brilhar entre os postes.

Diante de uma Alemanha de cariz ofensivo, com Florian Wirtz, Gundogan e Musiala no apoio direto a Kai Havertz, o guarda-redes do Benfica brilhou com intervenções decisivas, negando golos a Gundogan, Musiala e também de Maximilian Beier.

A Ucrânia, que também está na fase final, depois de ter ultrapassado o play-off com a Islândia, ainda festejou um golo, aos 89 minutos, marcado por Artem Dovbyk, mas o lance acabou por ser anulado, por fora de jogo.

Na fase final do Euro, a Alemanha está integrada no Grupo A e terá como adversários Escócia, Hungria e Suíça.

A Ucrânia, por seu lado, está no Grupo E e terá de medir forças com Eslováquia, Bélgica e Roménia.

Alerta falso reteve jogadores e jornalistas no interior do estádio

Já depois do final do jogo, quando a maior parte dos adeptos já tinha abandonado as bancadas, surgiu um alerta de perigo da parte da polícia, devido a um «objeto suspeito» detetado no exterior do estádio.

Um alerta que reteve os jogadores das duas equipas e os jornalistas que estavam no estádio por alguns minutos no interior do recinto, até surgir uma segunda informação que apontava a primeira como «falsa».